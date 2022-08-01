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Хуснуллин: деньги на восстановление ЛДНР выделяются не в ущерб регионам России

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью телеканалу РБК заявил, что деньги на восстановление Донецкой и Луганской народных республик выделяются не в ущерб развитию российских регионов.
Хуснуллин: деньги на восстановление ЛДНР выделяются не в ущерб регионам России
  • РИА Новости

По его словам, сокращение расходов на развитие российских регионов не планируется, а средства на восстановление ЛДНР выделяются из отдельных источников. 

«Мы ни одного плана по развитию по стране не снизили. Более того, мы деньги очень серьёзно добавили на развитие регионов. На дороги, на инженерную инфраструктуру, капитальные вложения — мы все планы только увеличиваем», — передаёт ТАСС слова вице-премьера.

Ранее премьер-министр ДНР Виталий Хоценко заявил, что основными задачами правительства Донецкой Народной Республики являются восстановление жилищного фонда и подготовка социальных объектов к осенне-зимнему периоду. 

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