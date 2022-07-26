Задачами властей ДНР являются восстановление жилищного фонда и подготовка к зиме

Основными задачами правительства Донецкой Народной Республики являются восстановление жилищного фонда и подготовка социальных объектов к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщил заявил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.

«Приоритет, конечно же, восстановление объектов жилого фонда и подготовка учреждений социальной сферы к неумолимо приближающимся холодам», — приводит ТАСС его слова.

Хоценко добавил, что власти республики прилагают максимальные усилия по подготовке к осенне-зимнему сезону.

Ранее зампред правительства ДНР Евгений Солнцев заявил, что аэропорт Мариуполя восстановят в течение трёх лет, и он станет аэродромом двойного назначения.