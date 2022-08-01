В Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона в составе Украины

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал регион исторически русской землёй и отметил, что нахождение области в составе Украины является ошибкой.

«Херсон и Херсонская область создавались указом Екатерины II. Именно в эпоху правления Екатерины II всё Северное Причерноморье получило бурное развитие», — цитирует его РИА Новости.

По словам Стремоусова, Украина к данному региону не имела никакого отношения и то, что она оказалась в составе украинского государства, является исторической ошибкой, которая будет вскоре исправлена.

«Херсонская область является исторически русской землей, её нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена», — подчеркнул он.

Ранее в Херсонской области участники форума общественности приняли политическую декларацию о будущем развитии региона под названием «Русский Херсон».

28 июля стало известно, что временные управления МВД России созданы в Херсонской и Запорожской областях.