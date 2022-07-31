В Севастополе вводится «жёлтый» уровень террористической опасности
- РИА Новости
«Эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для усиления работы спецслужб. Он никак не отразится на обычной жизни севастопольцев», — сообщил он в Telegram.
Утром 31 июля губернатор сообщил, что штаб Черноморского флота в Севастополе атакован, предположительно, с использованием беспилотника.
Как сообщила пресс-служба флота, на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство.
Все праздничные мероприятий в целях безопасности было решено отменить.