В Севастополе вводится «жёлтый» уровень террористической опасности

Власти Севастополя после заседания штаба антитеррористической комиссии приняли решение о введении «жёлтого» уровня террористической опасности, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для усиления работы спецслужб. Он никак не отразится на обычной жизни севастопольцев», — сообщил он в Telegram.

Утром 31 июля губернатор сообщил, что штаб Черноморского флота в Севастополе атакован, предположительно, с использованием беспилотника.

Как сообщила пресс-служба флота, на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство.

Все праздничные мероприятий в целях безопасности было решено отменить.