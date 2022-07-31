Черноморский флот: на территории штаба в Севастополе сработало маломощное взрывное устройство

На территории штаба Черноморского флота в Севастополе сработало маломощное взрывное устройство, сообщили в пресс-службе флота.

«В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали пять человек», — приводит сообщение РИА Новости.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Утром 31 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что украинские военные атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе, предположительно, с использованием беспилотника.