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Черноморский флот: на территории штаба в Севастополе сработало маломощное взрывное устройство

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На территории штаба Черноморского флота в Севастополе сработало маломощное взрывное устройство, сообщили в пресс-службе флота.
Черноморский флот: на территории штаба в Севастополе сработало маломощное взрывное устройство
  • © Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

«В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали пять человек», — приводит сообщение РИА Новости.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Утром 31 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что украинские военные атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе, предположительно, с использованием беспилотника.

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