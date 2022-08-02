ВС России поразили пять пунктов управления украинских войск и семь складов боеприпасов

В Минобороны России заявили, что российские войска за сутки поразили на Украине живую силу в 142 районах, семь складов боеприпасов и пять пунктов управления.

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе 36-й бригады морской пехоты в районе Николаева, 92-й механизированной бригады в районе Циркуны Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Вместе с этим уточняется, что ВКС России уничтожили семь складов боеприпасов в ДНР, Запорожской области и под Николаевом.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении до 250 иностранных наёмников в результате удара по пункту дислокации «Иностранного легиона» в районе Николаева.