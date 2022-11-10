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Байден заявил, что США не намерены напрямую втягиваться в конфликт на Украине

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Американский лидер Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты не намерены втягиваться напрямую в украинский конфликт.

Он добавил, что Вашингтон не давал Киеву «карт-бланш».

«Существует множество вещей, которые мы не сделали. Например, меня очень просили о том, чтобы американские самолёты обеспечивали (безопасность. — RT) воздушного пространства над Украиной. Однако, нет, мы не собираемся этого делать», — цитирует Байдена РИА Новости.

Американский лидер также обратил внимание, что Вашингтон не передаёт Киеву ракеты дальнего радиуса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США используют Украину как таран против России.

По его словам, Украина фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США.

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