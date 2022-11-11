«Нарастает усталость»: почему Италия не торопится с утверждением нового пакета помощи ВСУ

В настоящее время Италия не работает над так называемым шестым пакетом — новым перечнем вооружений, предназначенных для отправки на Украину. Об этом заявил министр обороны страны Гуидо Крозетто. Ранее информацию о заморозке обсуждения очередных мер поддержки ВСУ распространили итальянские СМИ. По мнению экспертов, утверждение шестого пакета может не состояться из-за роста общественного недовольства оружейными поставками Киеву. Коме того, как полагают аналитики, Италия и другие европейские страны стремятся сократить объём безвозмездной военной помощи Киеву.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что страна не формирует новый список оружейных поставок для Украины. Об этом глава военного ведомства республики сообщил в интервью газете Il Messaggero.

«Мы не готовим шестой пакет (межведомственный декрет с перечнем оружия для Киева. — RT), мы не говорим о ракетах, которые должны быть отправлены в Киев», — цитирует Крозетто агентство ТАСС.

В то же время итальянский министр обороны отметил, что власти завершат поставки вооружения, которое было обещано прежним правительством Марио Драги. Официально перечень военной продукции для нужд ВСУ не раскрывается.

Напомним, в конце октября газета La Repubblica сообщила о подготовке шестого пакета помощи ВСУ, решение по которому должно быть принято в середине ноября. По информации журналистов, Италия совместно с Францией планируют передать Киеву элементы зенитных ракетных комплексов (ЗРК) SAMP-T. Отдельно Рим может поставить и выведенные из эксплуатации средства ПВО Spada/Aspide.

Ранее Италия передала украинской армии огнестрельное оружие, артиллерийские комплексы FH-70, M109L и PzH 2000, бронетранспортёры M113, небольшое количество РСЗО MLRS, а также нелетальную продукцию военного назначения.

4 ноября на фоне сообщений СМИ о заморозке одобрения перечня вооружений для украинской армии премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе с журналистами выразила уверенность в том, что парламент страны должен проголосовать в поддержку межведомственного декрета. Аналогичное, по сути, заявление сделал тогда и Крозетто.

Вместе с тем, по данным источников Il Messaggero в правительстве Италии, Рим заблокировал шестой пакет якобы лишь на время, чтобы согласовать его с НАТО и рассмотреть запросы Украины. При этом, как сообщила газета, ВС Италии сами лишены достаточного количества ЗРК и пока не передали Киеву вооружение, перечисленное в четвёртом и пятом межведомственных декретах.

В свежем интервью Il Messaggero министр обороны Италии отметил, что украинская сторона не формулировала просьбу по новым поставкам вооружения.

«Никто не брал никакой паузы, мы решим спокойно, когда поступит просьба и если она поступит. И мы будем использовать те же процедуры, что и правительство Марио Драги: у нас есть рамки, которые позволяют до 31 декабря принимать решения о военных поставках», — сказал Крозетто.

Также из слов главы Минобороны Италии следует, что Рим будет ориентироваться на предложения военной помощи Украине, которые будут обсуждаться в НАТО и ЕС.

В свою очередь, киевский режим на регулярной основе публично озвучивает номенклатуру вооружения, которую рассчитывает получить в том числе от Италии. Так, в конце октября в интервью газете Corriere della Sera президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется на помощь Рима в поставках средств ПВО.

«Будут дебаты»

Как заявила RT кандидат политических наук, доцент МГИМО Елена Маслова, в Италии «сложилась неопределённая ситуация» вокруг так называемого шестого пакета. По словам эксперта, в ближайшее время итальянский парламент ожидает «очень серьёзное обсуждение» темы дальнейшей военной помощи Украине.

«В парламенте Италии будут дебаты на тему шестого пакета и по политике поддержки Украины», — считает Маслова.

Напомним, с 22 октября Италией управляет правительство во главе с Джорджей Мелони. Новый кабмин был сформирован по итогам прошедших в конце сентября парламентских выборов, на которых победила правоцентристская коалиция, состоящая из партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперёд, Италия».

Новый премьер Италии Джорджа Мелони

AFP

© FILIPPO MONTEFORTE

Лидеры данных партий осуждают спецоперацию, которую проводит Россия, а Мелони является сторонницей продолжения военной помощи Украине. Глава партии «Вперёд, Италия» и бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони считает, что Рим не должен менять свою политику в отношении Москвы. В то же время он открыто говорит об ответственности Киева за происходящие события.

«Победившие правые силы в Италии немонолитны. Например, сторонников Берлускони трудно упрекнуть в каком-то радикальном антироссийском настрое. При этом без их поддержки правительство Мелони не сможет нормально функционировать и утвердить шестой пакет», — пояснила Маслова.

Вместе с тем, по мнению эксперта, в итальянском обществе растёт количество граждан, не поддерживающих оружейные поставки киевскому режиму. Маслова напомнила, что одним из противников помощи ВСУ является лидер Движения пяти звёзд, бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

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Новые власти поддерживают оружейные поставки Киеву, но не скрывают, что Италия сильно страдает из-за последствий украинского кризиса. Наряду с другими западными странами республика столкнулась с проблемами из-за взрывного роста цен на энергоносители. По этой причине в интервью La Repubblica Крозетто заявил, что итальянцев ждут сложные времена. По его словам, экономические проблемы могут отразиться и на ситуации с национальной безопасностью.

Как полагает Маслова, итальянским политикам будет сложно объяснить избирателям необходимость новых оружейных поставок киевскому режиму и, как следствие, дальнейшее втягивание в конфликт с Россией. Эксперт допускает, что под влиянием общественного мнения партии Конте и Берлускони могут заблокировать утверждение шестого пакета.

«На прошлой неделе состоялись довольно массовые пацифистские митинги. В них участвовали разные силы, но одним из лозунгов было прекращение оружейных поставок Украине. Люди в Италии дают понять, что не хотят продолжения военной поддержки Киева. Видимо, по этой причине Гуидо Крозетто и сделал заявление, что пока шестой пакет якобы не подготавливается», — предположила аналитик.

«Опустошили арсеналы»

Как полагают эксперты, Италии и другим западным странам всё тяжелее утверждать новые меры военной помощи Украине без оглядки на общественные настроения, ситуацию в экономике и в собственных вооружённых силах.

Тем не менее в настоящее время правительства европейских стран не решаются игнорировать воцарившуюся после 24 февраля радикальную антироссийскую конъюнктуру.

В Москве поведение европейцев объясняют несамостоятельностью их внешнеполитического курса. 10 ноября в комментарии изданию «Аргументы и факты» официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны ЕС не способны проводить суверенную политику, «ориентированную на обеспечение интересов своих граждан».

Депутаты правых партий в итальянском парламенте

AFP

© Alberto PIZZOLI

«У простых европейских обывателей нарастает усталость от перманентной конфронтационной риторики, бесконечных голословных обвинений в адрес России. Всё больше растёт запрос на прекращение конфликта на Украине, внутреннюю стабилизацию в странах — членах Евросоюза», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.

По мнению Захаровой, все действия ЕС, «включая программное оказание военного содействия киевскому режиму, направлены на эскалацию, а не на деэскалацию и поиск политического решения».

В беседе с RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров предположил, что формат военной помощи Украине может измениться в сторону снижения объёмов безвозмездных поставок.

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По мнению эксперта, под влиянием экономических проблем и растущего общественного недовольства западные страны стремятся перевести поддержку ВСУ на коммерческие рельсы. Кроме того, страны НАТО и другие сателлиты США не торопятся с утверждением новых мер военной поддержки, опасаясь, что переданное ВСУ оружие всё равно не будет использоваться по назначению.

«Европейцы уже значительно опустошили свои арсеналы. К тому же есть признаки, что часть этого оружия уходит с Украины, попадает на чёрные рынки, а оттуда — к тем, кто использует его и против самих европейских поставщиков. В таких условиях Западу выгоднее перевести «сотрудничество» с Киевом на контрактную основу: отдавать военную продукцию в рамках коммерческих сделок, под кредиты, вынуждая тем самым Киев внимательнее следить за её оборотом», — говорит Сидоров.

По словам эксперта, натовские страны «не испытывают энтузиазма» по поводу продолжения военной поддержки киевского режима. Фактор усталости от украинского кризиса приведёт к снижению объёмов безвозмездной помощи, уверен эксперт.

«На мой взгляд, Европа стремится дистанцироваться от происходящего на Украине, но слишком сильно зависит от США, чтобы это сделать. Им необходимо следовать установленной Вашингтоном конъюнктуре, предполагающей обеспечение непрерывного потока оружия Украине. Однако европейцы не могут игнорировать кризис, в котором они находятся. Сейчас они пытаются хотя бы меньше платить за удовлетворение «хотелок» Украины», — резюмировал Сидоров.