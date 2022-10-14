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Nicola Porro: большинство итальянцев выступили за переговоры между Россией и Украиной

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По данным опроса, проведённого в Италии, 60% итальянцев выступили за переговоры между Россией и Украиной — лишь 27% респондентов поддержали продолжение оказания военной помощи Киеву, заявил Nicola Porro журналист Маттео Миланези.
Nicola Porro: большинство итальянцев выступили за переговоры между Россией и Украиной
  • AP
  • © Andrew Medichini

«Это поразительные результаты, учитывая, как конфликт изображали с конца февраля. Говорили, что это противостояние между Азией и Европой, возвращение холодной войны, очередное смещение западного геополитического центра тяжести», — приводит слова Миланези ИноСМИ.

По словам журналиста, на мнение жителей страны повлияли проблемы в энергетической сфере Италии. 

Он напомнил, что новый итальянский премьер Джорджа Мелони выступила за продолжение поддержки Украины.

Итальянский политик отреагировала на пост Зеленского в соцсетях, в котором он, в частности, поздравил партию с победой на выборах, а также выразил надежду на «плодотворное сотрудничество с новым правительством Италии».

Она заявила, что Киев может рассчитывать на верную поддержку дела свободы украинского народа со стороны Италии.

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