Nicola Porro: большинство итальянцев выступили за переговоры между Россией и Украиной
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«Это поразительные результаты, учитывая, как конфликт изображали с конца февраля. Говорили, что это противостояние между Азией и Европой, возвращение холодной войны, очередное смещение западного геополитического центра тяжести», — приводит слова Миланези ИноСМИ.
По словам журналиста, на мнение жителей страны повлияли проблемы в энергетической сфере Италии.
Он напомнил, что новый итальянский премьер Джорджа Мелони выступила за продолжение поддержки Украины.
Итальянский политик отреагировала на пост Зеленского в соцсетях, в котором он, в частности, поздравил партию с победой на выборах, а также выразил надежду на «плодотворное сотрудничество с новым правительством Италии».
Она заявила, что Киев может рассчитывать на верную поддержку дела свободы украинского народа со стороны Италии.