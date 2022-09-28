Лидер «Братьев Италии» Мелони заявила о намерении продолжать оказывать помощь Украине

Лидер победившей на парламентских выборах итальянской партии «Братья Италии» Джорджа Мелони пообещала украинскому президенту Владимиру Зеленскому продолжать оказывать помощь и поддержку Украине.

Итальянский политик отреагировала на пост Зеленского в соцсетях, в котором он, в частности, поздравил партию с победой на выборах, а также выразил надежду на «плодотворное сотрудничество с новым правительством Италии».

«Вы можете рассчитывать на нашу верную поддержку дела свободы украинского народа», — приводит РИА Новости слова Мелони в ответ на пост украинского президента.

Ранее сообщалось, что правоцентристская коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперёд, Италия» набрала 44,53% на выборах в верхнюю палату парламента по итогам обработки более 90% бюллетеней.

Заместитель председателя Европарламента Катарина Барли заявила, что победа правоцентристской коалиции на выборах в Италии вызывает беспокойство.