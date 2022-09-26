Замглавы Еврокомиссии сочла опасной победу правоцентристской коалиции на выборах в Италии

Заместитель председателя Европарламента Катарина Барли заявила, что победа правоцентристской коалиции на выборах в Италии вызывает беспокойство.

«(Лидер партии «Братья Италии») Джорджа Мелони станет премьер-министром, чьими политическими моделями являются Виктор Орбан и Дональд Трамп. Поэтому победа на выборах в Италии альянса правоцентристских партий вызывает беспокойство», — приводит её слова газета Welt.

С ней «автократы» получают «лоббиста в Совете ЕС», чтобы застопорить работу механизмов ЕС, считает Барли.

Ранее лидер итальянской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини подверг резкой критике заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС готов использовать имеющиеся инструменты в том случае, если ситуация на выборах в Италии пойдёт «в сложном направлении».

Правоцентристская коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперёд, Италия» набрала 44,53% на выборах в верхнюю палату парламента по итогам обработки более 90% бюллетеней.