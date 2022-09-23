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Лидер партии «Лига Севера» раскритиковал заявление главы ЕК о выборах в Италии

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Лидер итальянской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини подверг резкой критике заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС готов использовать имеющиеся инструменты в том случае, если ситуация на выборах в Италии пойдёт «в сложном направлении».
Лидер партии «Лига Севера» раскритиковал заявление главы ЕК о выборах в Италии
  • AP

«Что это, угроза? Позорное высокомерие», — приводит РИА Новости заявление Сальвини в соцсетях.

Он потребовал от фон дер Ляйен «уважать голос свободного, демократического итальянского народа». 

Также он призвал главу Еврокомиссии не вмешиваться во внутренние дела Италии.

В июле итальянский президент Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента после того, как премьер-министр Марио Драги подал в отставку.

Также Маттарелла назначил досрочные выборы в парламент страны на 25 сентября.

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