Лидер партии «Лига Севера» раскритиковал заявление главы ЕК о выборах в Италии
- AP
«Что это, угроза? Позорное высокомерие», — приводит РИА Новости заявление Сальвини в соцсетях.
Он потребовал от фон дер Ляйен «уважать голос свободного, демократического итальянского народа».
Также он призвал главу Еврокомиссии не вмешиваться во внутренние дела Италии.
В июле итальянский президент Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента после того, как премьер-министр Марио Драги подал в отставку.
Также Маттарелла назначил досрочные выборы в парламент страны на 25 сентября.