«Веселье закончилось!»: какой курс выберет Италия после прихода к власти правых

В Европарламенте опасаются, что правоцентристская коалиция, выигравшая парламентские выборы в Италии, может поставить под угрозу единство ЕС. В ЕП также считают, что Евросоюз может функционировать, только сохраняя единство, в частности относительно антироссийских санкций. По словам экспертов, претендующая на пост премьера Джорджа Мелони действительно может сделать ставку на национальные интересы. Однако сейчас Италия в крайне сложном экономическом положении, нуждается в дотациях Брюсселя и не готова идти с ним на конфронтацию, уверены специалисты.

В Европейском парламенте опасаются, что новые правые власти Италии начнут «вставлять палки в колёса» Брюсселю, подражая нынешнему премьеру Венгрии Виктору Орбану и 45-му президенту США Дональду Трампу. С такой позицией выступила заместитель председателя ЕП социал-демократ Катарина Барли, комментируя победу правоцентристской коалиции на выборах в Италии в интервью Die Welt.

«Джорджа Мелони (лидер партии «Братья Италии». — RT) станет премьер-министром, для которой Виктор Орбан и Дональд Трамп — это примеры для политического подражания. В связи с этим победа на выборах в Италии коалиции из правоцентристских партий вызывает беспокойство», — считает Барли.

По её словам, Мелони представляет угрозу «для конструктивного сосуществования» в Европе.

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«Теперь у автократов появился в совете, то есть представительстве 27 стран — членов ЕС, лоббист, с помощью которого можно вставлять палки в колёса ЕС», — утверждает Барли.

В свою очередь, евродепутат и сопредседатель Европейской партии зелёных Томас Вайц также выразил свои опасения относительно итогов досрочных парламентских выборов в Италии.

«Фундамент и совместные ценности ЕС окажутся под угрозой, если Италией, то есть третьей по величине европейской экономикой, будет править коалиция из постфашистских и ультраправых партий», — цитирует Die Welt Вайца.

По его словам, ЕС может функционировать только в том случае, если будет сохранять единство, например в рамках сотрудничества на энергетических рынках, при принятии решений относительно антироссийских санкций или преодолении кризиса из-за пандемии коронавируса.

«Мелони же, напротив, будет делать ставку на национальные инициативы, она может стать катастрофой для Европы, — подчеркнул евродепутат. — Даже после победы в Италии правой коалиции общие интересы должны оставаться в центре внимания. Нам нужно, чтобы в Италии было проевропейское правительство, а правительство, во главе которого стоит постфашист Мелони, таким абсолютно точно быть не может».

Плакаты о досрочных парламентских выборах в Италии

AP

© Luca Bruno

При этом глава партии «Братья Италии» действительно намерена сконцентрировать своё внимание на интересах страны.

По её словам, Италия теперь вновь сосредоточится на своих «национальных интересах».

«Что случится? Веселье закончилось!» — прокричала Мелони своим сторонникам.

Напомним, правоцентристская коалиция состоит из партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперёд, Италия». Она набрала 44,36% по итогам выборов в сенат (верхнюю палату парламента) после обработки более чем 95% бюллетеней. Что касается выборов в палату депутатов, то на них правоцентристы получили 44,07%. При этом ведущая сила в победившей коалиции — партия «Братья Италии».

«Удар по либеральному монолиту»

Результаты итальянских выборов оценили в Москве. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, РФ намерена приветствовать любые политические силы, которые готовы проявить конструктивный подход в отношении российской стороны.

«Это исключительно внутреннее дело Итальянской Республики, — сказал Песков журналистам. — Мы готовы приветствовать любые политические силы, которые способны выйти за рамки устоявшегося мейнстрима, наполненного ненавистью к нашей стране, и проявить больший объективизм и конструктивизм в отношении нашей страны».

Ранее победу правоцентристской коалиции вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв назвал «предсказуемой сенсацией», отметив, что правые получат власть впервые за долгое время. Он также обратил внимание, что итальянское правительство ранее никогда не возглавляла женщина.

Впрочем, сенатор полагает, что победа правоцентристской коалиции не сильно отразится на общем курсе Евросоюза, в том числе в отношении России.

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«Кто бы где ни победил, на общую политику ЕС это особо не повлияет. Тем более что эту политику определяют на несколько тысяч километров дальше от европейских столиц, — написал Косачёв в своём Telegram. — Любой, кто скажет, что европейцы мёрзнут и голодают по глупости их правителей, а не от действий России, будет предан анафеме. Так что победители итальянских выборов также дежурно присягнули на верность главной скрепе ЕС: «Во всём виновата Россия». Просто иначе нельзя».

Напомним, Мелони, а также её партнёры по коалиции — глава ультраправой партии «Лига», бывший министр внутренних дел Маттео Сальвини и руководитель правоцентристской партии «Вперёд, Италия», магнат Сильвио Берлускони осудили действия РФ на Украине, связанные с проведением специальной военной операции.

Как отметил Косачёв, несмотря на то что правые обещают уменьшить налоги, а также поддержать население и бизнес выделением средств, вряд ли такие вопросы, как «невиданный со времён Первой мировой войны» госдолг, экономический кризис, рекордная инфляция и старение населения, можно решить «без изменения внешней политики».

«Но пока говорить это вслух — табу. Нужно время, чтобы это понять. Более важный итог выборов в Италии — новый удар по либеральному монолиту евроимперии. Парадоксально, но правые националистические партии сейчас дают шансы для сохранения демократии в ЕС. Тотальное единомыслие и неолиберальная идеологизация всего и вся, от культуры до внешней политики, объективно представляют собой гораздо большую угрозу Европе как пока ещё демократической системе, чем победа правоцентристов в отдельных странах», — заявил Косачёв.

«Необходимы дотации Брюсселя»

Как отметил руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в беседе с RT, опасения евробюрократов, что новые власти Италии могут нарушить единство ЕС и будут «вставлять палки в колёса» Брюсселю, сильно преувеличены.

«К власти, по всей видимости, действительно придёт правая коалиция во главе с Мелони, которая ставит вопрос о необходимости более равномерно разделять между членами ЕС расходы, связанные с ситуацией вокруг Украины. Однако не стоит забывать, что Италия сейчас в крайне сложном положении: она в долгах как в шелках и ей жизненно необходимы дотации Брюсселя. В таких условиях Рим вряд ли будет сильно спорить с евробюрократами и уже тем более идти с ними на конфликт», — считает Швейцер.

Флаги ЕС

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© WALTER ZERLA

Он полагает, что новая коалиция будет вести себя «очень аккуратно и умеренно», особенно когда только придёт к власти.

«Поэтому речь не идёт о том, что с приходом правых в Италии Евросоюз расколется и развалится. Всё же их многое объединяет, в том числе и бюджет, и оборонная политика. Брюссель, скорее всего, это осознаёт, но играет на публику, желая показать электорату, что ЕС заботится о всей Европе, об общих задачах и ценностях, а не только об отдельных странах объединения», — заявил Швейцер.

При этом он допускает, что всё же по ряду вопросов у новых властей Италии могут возникнуть некоторые разногласия с руководством Евросоюза.

«Это не только траты на поддержку Украины, но и ситуация вокруг пандемии коронавируса, миграционного кризиса. Все эти направления требуют объединённых усилий, но с ними в Евросоюзе очень плохо», — считает Швейцер.

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По мнению доцента кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России Елены Масловой, говоря о том, что Мелони будет подражать Орбану и Трампу, представитель Европарламента «сильно передёргивает».

«Лидер партии «Братья Италии» не намерена никого копировать. У неё своя позиция, и строить тут какие-то аналогии не совсем корректно. Это такой итальянский путь. Но Мелони действительно заботит вопрос консервативных ценностей, которые она отстаивает. Это как раз больше всего и вызывает у Брюсселя опасения, будоражит ЕС», — заявила Маслова в разговоре с RT.

Как отметила эксперт, помимо консервативных взглядов, которые Мелони намерена продвигать в итальянском обществе, она также сконцентрируется на решении внутренних проблем страны.

«Сейчас самое главное — вывести Италию из целого ряда кризисов, которые лишь усугубляются: энергетический, экономический и связанный с COVID-19. Ситуация в Италии по-прежнему сложная, а потому поступает определённый социальный запрос. Итальянцы хотят жить лучше и чтобы им оказывали социальную поддержку», — сказала аналитик.

Что касается внешней политики, то здесь во главу угла правыми ставятся национальные интересы Италии, сообщила Маслова.

«НАТО и ЕС рассматриваются ими как инструменты для реализации нацинтересов. До тех пор пока эти два объединения будут этому способствовать, правые в Италии не будут вступать с ними в конфронтацию. Но есть и болевые точки, по которым всё-таки возможны споры. Это в первую очередь проблема миграции. Правые считают, что с ней надо бороться сообща в объединении, иметь коллективную ответственность, а не сваливать всё на шею Италии», — отметила эксперт.

При этом правоцентристы хоть и национально ориентированы, но всё же не станут противостоять брюссельской политической и военной машине, а также выступать открыто в поддержку России, считает Маслова.