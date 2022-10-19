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Берлускони заявил, что Зеленский мог бы остановить боевые действия на Украине

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Лидер партии «Вперёд, Италия», бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони считает, что украинский президент Владимир Зеленский мог бы остановить боевые действия на Украине, если бы заявил о прекращении Киевом атак.
Берлускони заявил, что Зеленский мог бы остановить боевые действия на Украине
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Ukrainian President'S Office

Берлускони назвал конфликт на Украине «бойней украинских солдат и граждан».

«Если бы он (Зеленский. — RT) сказал: «Я больше не нападаю», всё бы было кончено», — цитирует его заявление на встрече с депутатами РИА Новости.

Ранее лидер победившей на парламентских выборах итальянской партии «Братья Италии» Джорджа Мелони пообещала украинскому президенту Владимиру Зеленскому продолжать оказывать помощь и поддержку Украине.

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