Берлускони заявил, что Зеленский мог бы остановить боевые действия на Украине

Лидер партии «Вперёд, Италия», бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони считает, что украинский президент Владимир Зеленский мог бы остановить боевые действия на Украине, если бы заявил о прекращении Киевом атак.

globallookpress.com

© IMAGO/Ukrainian President'S Office

Берлускони назвал конфликт на Украине «бойней украинских солдат и граждан». «Если бы он (Зеленский. — RT) сказал: «Я больше не нападаю», всё бы было кончено», — цитирует его заявление на встрече с депутатами РИА Новости. Ранее лидер победившей на парламентских выборах итальянской партии «Братья Италии» Джорджа Мелони пообещала украинскому президенту Владимиру Зеленскому продолжать оказывать помощь и поддержку Украине.