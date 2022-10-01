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Берлускони призвал Италию не менять позицию в отношении России

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Бывший премьер-министр Италии и лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что нынешнее правительство страны должно продолжать курс своих предшественников в отношениях с Россией.
Берлускони призвал Италию не менять позицию в отношении России
  • AP

«Отношение должно быть точно таким же, как и при предыдущем правительстве», — приводит РИА Новости его слова в интервью газете La Stampa.

Берлускони добавил, что при определённых обстоятельствах он будет первым настаивать на дипломатическом урегулировании конфликта вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что правоцентристская коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперёд, Италия» набрала 44,53% на выборах в верхнюю палату парламента по итогам обработки более 90% бюллетеней.

Лидер победившей на парламентских выборах итальянской партии «Братья Италии» Джорджа Мелони пообещала украинскому президенту Владимиру Зеленскому продолжать оказывать помощь и поддержку Украине.

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