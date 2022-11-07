Fatto Quotidiano: в Италии возник конфликт между партией и МО из-за поставок оружия Киеву
- AP
- © Alessandra Tarantino
По информации издания, министр обороны Италии назвал Конте «соседским хулиганом» за призывы политика прекратить оказывать Киеву военную помощь, а также попытаться заставить Украину начать переговорный процесс.
В ответ на это Конте заявил, что Кросетто нарушает принципы демократии.
«Неприемлемая выходка со стороны министра республики, представляющего страну», — заявил Конте.
Политик уточнил, что в Италии вопрос оказания военной помощи Украине не выносился на голосование, что ставит под сомнение легитимность оказываемой Римом Киеву помощи.
Ранее стало известно, что Италия отправила Киеву разные типы вооружений, включая тяжёлую артиллерию, самоходные артиллерийские установки (САУ) и ракетные комплексы.