На Украине сообщили о поставке тяжёлой артиллерии и ракетных комплексов из Италии
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«Из Италии мы уже получили тяжёлую артиллерию, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортёры М113, ракетные комплексы, патроны различного калибра», — сказала она в беседе с Corriere della Sera.
Верещук добавила, что в данный момент украинская армия остро нуждается в системах ПВО.
Как ранее сообщила газета La Repubblica, власти Италии в рамках очередного пакета военной помощи передали на Украину «от 20 до 30» самоходных артиллерийских установок M109L.