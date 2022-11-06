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На Украине сообщили о поставке тяжёлой артиллерии и ракетных комплексов из Италии

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Италия отправила Киеву разные типы вооружений, включая тяжёлую артиллерию, самоходные артиллерийские установки (САУ) и ракетные комплексы. Об этом сообщила министр по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.
На Украине сообщили о поставке тяжёлой артиллерии и ракетных комплексов из Италии
  • Gettyimages.ru

«Из Италии мы уже получили тяжёлую артиллерию, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортёры М113, ракетные комплексы, патроны различного калибра», — сказала она в беседе с Corriere della Sera

Верещук добавила, что в данный момент украинская армия остро нуждается в системах ПВО.

Как ранее сообщила газета La Repubblica, власти Италии в рамках очередного пакета военной помощи передали на Украину «от 20 до 30» самоходных артиллерийских установок M109L.

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