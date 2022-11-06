На Украине сообщили о поставке тяжёлой артиллерии и ракетных комплексов из Италии

Италия отправила Киеву разные типы вооружений, включая тяжёлую артиллерию, самоходные артиллерийские установки (САУ) и ракетные комплексы. Об этом сообщила министр по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

«Из Италии мы уже получили тяжёлую артиллерию, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортёры М113, ракетные комплексы, патроны различного калибра», — сказала она в беседе с Corriere della Sera.

Верещук добавила, что в данный момент украинская армия остро нуждается в системах ПВО.

Как ранее сообщила газета La Repubblica, власти Италии в рамках очередного пакета военной помощи передали на Украину «от 20 до 30» самоходных артиллерийских установок M109L.