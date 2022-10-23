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Глава Минобороны Италии заявил о сложных временах в условиях кризиса в экономике

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Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что итальянцев ждут сложные времена в условиях кризиса в экономике.
Глава Минобороны Италии заявил о сложных временах в условиях кризиса в экономике
  • Gettyimages.ru

«Инфляция, рост цен на газ, энергию и все виды сырья очень жёстко влияют на доходы и сбережения 60 млн итальянцев и на часть производственной системы», — цитирует Крозетто РИА Новости.

По его словам, ситуация может сказаться на национальной безопасности страны. 

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал рецессию в Италии в 2023 году в связи с высокими ценами на энергоносители.

Газета The Wall Street Journal писала, что энергетический кризис в европейских странах наиболее выгоден американской экономике, поскольку высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить своё производство в Соединённые Штаты.

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