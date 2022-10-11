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В МВФ спрогнозировали возможную рецессию в Италии из-за цен на энергоносители

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Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рецессию в Италии в 2023 году в связи с высокими ценами на энергоносители.
В МВФ спрогнозировали возможную рецессию в Италии из-за цен на энергоносители
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Об этом сказал главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша на брифинге по октябрьскому докладу фонда о перспективах развития мировой экономики.

«Мы прогнозируем крайне резкое замедление в следующем году в Италии. Мы прогнозируем фактически отрицательные темпы роста в 2023 году. И в значительной степени это связано с ценами на энергоносители и зависимостью Италии от природного газа», — цитирует его ТАСС.

Ранее в МВФ заявили, что глобальная инфляция достигнет пика к концу 2022 года.

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