МВФ: глобальная инфляция достигнет пика к концу 2022 года

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировой инфляции на 2022 год с 8,3 до 8,8%. Ожидается, что она достигнет пика в конце года.

Об этом говорится в докладе организации.

«Мы ожидаем, что глобальная инфляция достигнет пика в конце 2022 года, но останется повышенной дольше, чем первоначально ожидалось», — приводит текст доклада РИА Новости.

По прогнозу МВФ, к 2024 году инфляция снизится до 4,1%.

«Более трети глобальной экономики сократится в 2023 году, три крупнейшие экономики — Соединённые Штаты, Европейский союз и Китай — продолжат буксовать», — сообщается в докладе.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что 28 стран в настоящее время «стоят в очереди, чтобы попасть на приём в Международный валютный фонд».