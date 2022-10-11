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Президент Индонезии заявил, что целый ряд стран встали в очередь за помощью от МВФ

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Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что 28 стран в настоящее время «стоят в очереди, чтобы попасть на приём в Международный валютный фонд».
Президент Индонезии заявил, что целый ряд стран встали в очередь за помощью от МВФ
  • AFP
  • © ANDY BUCHANAN

Об этом сообщает агентство ANTARA.

«Мне из Вашингтона позвонил министр финансов (США. — RT) и сказал, что 28 стран выстроились в очередь на приём в МВФ», — сказал Видодо, открывая экономический конгресс в Джакарте.

По его словам, это пандемия привела к коллапсу мировой экономики, и уже сейчас, по информации международных организаций, 66 стран находятся на грани экономического краха, а свыше 345 млн человек по всему миру страдают от голода.

В июле в МВФ заявили о рисках долгового кризиса и потрясений из-за ухудшения финансовых условий.

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