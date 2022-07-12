В МВФ заявили о рисках долгового кризиса и потрясений из-за ухудшения финансовых условий

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что международное сообщество сталкивается с возросшими рисками долгового кризиса и потрясений, вызванных ухудшением финансовой ситуации.

«Растёт риск долгового кризиса», — цитирует её ТАСС.

Она отметила, что намерена заявить об этом как можно яснее в ближайшие дни в Индонезии на встречах, организованных в рамках G20.

«Почему? Потому что (мировой. — RT) уровень долга вырос во время пандемии, финансовые условия ухудшились, обслуживать его стало дороже, и, как я уже говорила, для долларовых задолженностей не самое лучшее время, если вы не зарабатываете доллары», — отметила глава МВФ.

По её словам, в настоящий момент 30% развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой находятся «либо на грани такого бедственного положения, либо близки к нему».

Ранее американский инвестор Джим Роджерс допустил возможность рецессии экономик большинства стран мира начиная с 2023 года.