В МВФ заявили о рисках долгового кризиса и потрясений из-за ухудшения финансовых условий
- РИА Новости
«Растёт риск долгового кризиса», — цитирует её ТАСС.
Она отметила, что намерена заявить об этом как можно яснее в ближайшие дни в Индонезии на встречах, организованных в рамках G20.
«Почему? Потому что (мировой. — RT) уровень долга вырос во время пандемии, финансовые условия ухудшились, обслуживать его стало дороже, и, как я уже говорила, для долларовых задолженностей не самое лучшее время, если вы не зарабатываете доллары», — отметила глава МВФ.
По её словам, в настоящий момент 30% развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой находятся «либо на грани такого бедственного положения, либо близки к нему».
Ранее американский инвестор Джим Роджерс допустил возможность рецессии экономик большинства стран мира начиная с 2023 года.