Американский инвестор Роджерс заявил о риске рецессии мировой экономики с 2023 года

Американский инвестор Джим Роджерс допустил возможность рецессии экономик большинства стран мира начиная с 2023 года.

«Мы столкнёмся с очень серьёзными проблемами в большей части света. В этот раз нас ждёт затяжная рецессия, и мы не увидим просвета долгое время. Будет плохо», — заявил Роджерс в интервью РИА Новости.

Он также выразил обеспокоенность, что кризис может продлиться два, три или четыре года.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что, по мнению фонда, избежать рецессии в США будет всё сложнее.

Министр торговли США Джина Раймондо допустила риски замедления дальнейшего роста американской экономики.