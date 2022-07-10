Глава Минторга США допустила возможность замедления роста экономики в стране

Министр торговли США Джина Раймондо допустила риски замедления дальнейшего роста американской экономики.

«Наша экономика на протяжении последних 1—1,5 лет росла беспрецедентно высокими темпами — на уровне 5—6%. На мой взгляд, нам не следует ожидать таких же темпов роста», — заявила она в эфире телеканала ABC.

При этом Раймондо заявила, что не может прогнозировать «серьёзную рецессию» в экономике Соединённых Штатов.

Она сослалась на опыт общения с представителями американского бизнеса, который говорит о том, что риски развития подобного сценария крайне низки.

«Фундамент нашей экономики очень крепок. Инфляция — наша проблема, но она также и наш ключевой приоритет. Поэтому, на мой взгляд, нам не следует говорить о том, будто приближается рецессия», — заключила она.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что, по мнению фонда, избежать рецессии в США будет всё сложнее.

Специалисты МВФ также выразили мнение, что Соединённым Штатам нужно снимать разногласия с торговыми партнёрами и отменять введённые за последние годы ограничительные пошлины.