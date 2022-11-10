Захарова констатировала усталость европейцев от конфронтационной риторики

Европейские обыватели устали от конфронтационной риторики и обвинений в адрес России, в то время как лидерам стран ЕС всё сложнее объяснять гражданам рекордный рост цен, списывая это на «происки» Москвы, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«У простых европейских обывателей нарастает усталость от перманентной конфронтационной риторики, бесконечных голословных обвинений в адрес России. Всё больше растёт запрос на прекращение конфликта на Украине», — сказала она в интервью aif.ru.

По словам дипломата, новости об очередных антироссийских санкциях или призывах экономически «покарать» Москву больше пугают самих европейцев.

«Единственным выходом для замерзающих, лишённых бизнеса, работы и перспектив людей, остаётся взывать к своим лидерам с просьбами одуматься», — добавила Захарова.

Ранее в немецком городе Цвиккау состоялась акция против антироссийских санкций.

В Праге и ряде других чешских городов проходят антиправительственные митинги, в ходе которых демонстранты в том числе требуют военного нейтралитета Чехии и прямых соглашений с Россией о поставках газа по низким ценам.

В начале октября в Вене почти две тысячи человек вышли на митинг за отмену санкций против России.