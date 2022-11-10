Захарова констатировала усталость европейцев от конфронтационной риторики
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«У простых европейских обывателей нарастает усталость от перманентной конфронтационной риторики, бесконечных голословных обвинений в адрес России. Всё больше растёт запрос на прекращение конфликта на Украине», — сказала она в интервью aif.ru.
По словам дипломата, новости об очередных антироссийских санкциях или призывах экономически «покарать» Москву больше пугают самих европейцев.
«Единственным выходом для замерзающих, лишённых бизнеса, работы и перспектив людей, остаётся взывать к своим лидерам с просьбами одуматься», — добавила Захарова.
Ранее в немецком городе Цвиккау состоялась акция против антироссийских санкций.
В Праге и ряде других чешских городов проходят антиправительственные митинги, в ходе которых демонстранты в том числе требуют военного нейтралитета Чехии и прямых соглашений с Россией о поставках газа по низким ценам.
В начале октября в Вене почти две тысячи человек вышли на митинг за отмену санкций против России.