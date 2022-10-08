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РИА Новости: около двух тысяч человек выступили за отмену санкций против России в Вене

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В Вене почти две тысячи человек вышли на митинг за отмену санкций против России.
РИА Новости: около двух тысяч человек выступили за отмену санкций против России в Вене
  • Gettyimages.ru
  • © Carmen Trappenberg / EyeEm

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов акции.

Как отмечается в материале, одним из выступающих на митинге ораторов был бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, обвинивший Соединённые Штаты и ЦРУ в «развязывании на территории Украины прокси-войны против России в 2014 году».

В акции приняли участие полторы-две тысячи человек, которые далее планируют идти маршем по центру Вены.

2 октября в городе Цвиккау в Германии прошла акция против антироссийских санкций.

На следующий день, 3 октября, в Милане состоялся митинг в поддержку России и освобождения Донбасса. В нём приняли участие около тысячи граждан.

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