РИА Новости: около двух тысяч человек выступили за отмену санкций против России в Вене
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов акции.
Как отмечается в материале, одним из выступающих на митинге ораторов был бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, обвинивший Соединённые Штаты и ЦРУ в «развязывании на территории Украины прокси-войны против России в 2014 году».
В акции приняли участие полторы-две тысячи человек, которые далее планируют идти маршем по центру Вены.
2 октября в городе Цвиккау в Германии прошла акция против антироссийских санкций.
На следующий день, 3 октября, в Милане состоялся митинг в поддержку России и освобождения Донбасса. В нём приняли участие около тысячи граждан.