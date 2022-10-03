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В Милане прошёл митинг в поддержку России и за освобождение Донбасса

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В Милане состоялся митинг в поддержку России и освобождения Донбасса — в мероприятии приняли участие около тысячи граждан.

Как сообщает ТАСС, демонстранты таже выступали против НАТО и американского империализма.

«Именно потому, что ожидался большой приток участников, местные власти заставили нас изменить место встречи», — заявил организатор мероприятия, активист, основатель политического образования «Единая Италия» Амедео Авондет.

В ходе акции активисты зажгли свечи в память о погибших российских солдатах, которые «сражаются не только за освобождение Донбасса, но и за свободу Европы от американского рабства».

Ранее в немецком городе Цвиккау состоялась акция против антироссийских санкций.

В Праге и ряде других чешских городов проходят антиправительственные митинги, в ходе которых демонстранты в том числе требуют военного нейтралитета Чехии и прямых соглашений с Россией о поставках газа по низким ценам.

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