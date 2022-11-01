«Интересует ответ Лондона»: Захарова призвала Британию прокомментировать данные о переписке Трасс по «Северным потокам»

В МИД России призвали Лондон дать ответ относительно публикаций, в которых говорится о переписке бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс с госсекретарём США Энтони Блинкеном после инцидента на «Северных потоках». По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, люди имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова роль англосаксов в теракте на газовых магистралях.

В России ожидают ответа Лондона по поводу возможного сообщения бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс после ЧП на «Северных потоках». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Меня интересует ответ Лондона на следующий вопрос: отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода «Северный поток» со словами «It's done» («С ним покончено»)?» — написала Захарова в Telegram.

Она отметила, что ответ Лондона позволит узнать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова роль англосаксов в совершённом теракте.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц написал в Twitter, что Трасс якобы могла отправить Блинкену сообщение после ЧП на «Северных потоках».

В своей публикации Шмитц задался риторическим вопросом о том, «откуда русские знают, что Великобритания взорвала газопроводы «Северного потока» в партнёрстве с США».

«Потому что Лиз Трасс отправила госсекретарю Блинкену со своего iPhone сообщение «Готово» через минуту после того, как на газопроводах произошёл взрыв, и ещё до того, как об этом узнали все остальные? Доступ к iCloud в режиме администратора рулит!» — пишет Шмитц.

О предполагаемом взломе телефона Трасс также писали британские СМИ. 29 октября таблоид Daily Mail сообщил, что хакеры якобы получили доступ к сверхсекретным деталям переговоров с ключевыми международными партнёрами Лондона, а также к беседам с зарубежными министрами иностранных дел о ситуации на Украине, в том числе о поставках оружия.

Напомним, 26 сентября на трёх нитках системы магистральных газопроводов «Северный поток» произошли взрывы. В Службе внешней разведки РФ заявили, что косвенные данные указывают на причастность Запада к инциденту.

О ситуации вокруг газопроводов 31 октября вновь высказался Владимир Путин. Президент назвал подрывы магистралей трагическими событиями и обратил внимание на молчание европейской стороны после инцидента.

«Европейцы, как часто это бывает, как почти всегда бывает, рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то что это реально в корне подрывает их интересы», — сказал президент в ходе встречи с журналистами после трёхсторонней встречи в Сочи.

Он также назвал чушью предположения о причастности к взрывам «Северных потоков» российской стороны. По словам президента, «Газпром» лишь недавно получил доступ к месту ЧП. Ранее европейские власти не допускали Россию к расследованию на месте инцидента.

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Как рассказал журналистам президент, в результате взрывов образовались две воронки глубиной 3 и 5 м.

«Вырвало трубу длиной 40 м. Разрыв составляет... всего трубы разошлись на 259 м, по-моему. А этот кусок трубы, который был вырван, его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 м в сторону, как раз в сторону «Северного потока — 2», который тоже оказался повреждённым, видимо, и этим взрывом, и осколками, остатками этой трубы. Так что это очевидный теракт», — сказал президент.

Путин также отметил, что работу этих магистралей трудно контролировать, поскольку они находятся в особой экономической зоне Дании, Швеции и Германии.

Ранее в Минобороны заявили, что к подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» могут иметь отношение британские специалисты, которые, по данным ведомства, также участвовали в подготовке атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Как уточнили в оборонном министерстве, британские специалисты, предположительно, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море.