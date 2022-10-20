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Инженер из Дании Уссинг заявил, что «Северный поток» можно починить за несколько месяцев

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Взорванный газопровод «Северного потока» можно починить за несколько месяцев, заявил главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг.

«Это подсказывает, что через несколько недель труба не покроется ржавчиной, как можно было бы ожидать в среде, более насыщенной кислородом. С некоторой оговоркой можно рассчитывать, что внутри трубы коррозия тоже окажется ограниченной», — заявил он в интервью Danmarks Radio (DR), предварительно изучив опубликованные Швецией фото газопровода.

Уссинг предположил, что взрыв произошёл из-за скачка давления, однако все повреждения, которые произошли на удалении от места взрыва, можно устранить, приподняв трубопровод над морским дном. После этого водолазы-сварщики смогут приварить новый кусок трубы.

«Трубопровод опорожняют, отводы чистят от грязи и сажи, продувают и сушат — и всё, можно снова подавать газ», — сказал он.

По оценке специалиста, на ремонт с учётом всех операций может уйти несколько месяцев.

26 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

Впоследствии шведская газета Expressen показала кадры разрушенного вследствие взрыва участка «Северного потока».

Оператор трубопровода «Северный поток» допустил, что утечки газа после ЧП будут продолжаться до 2 октября.

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