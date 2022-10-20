Инженер из Дании Уссинг заявил, что «Северный поток» можно починить за несколько месяцев
«Это подсказывает, что через несколько недель труба не покроется ржавчиной, как можно было бы ожидать в среде, более насыщенной кислородом. С некоторой оговоркой можно рассчитывать, что внутри трубы коррозия тоже окажется ограниченной», — заявил он в интервью Danmarks Radio (DR), предварительно изучив опубликованные Швецией фото газопровода.
Уссинг предположил, что взрыв произошёл из-за скачка давления, однако все повреждения, которые произошли на удалении от места взрыва, можно устранить, приподняв трубопровод над морским дном. После этого водолазы-сварщики смогут приварить новый кусок трубы.
«Трубопровод опорожняют, отводы чистят от грязи и сажи, продувают и сушат — и всё, можно снова подавать газ», — сказал он.
По оценке специалиста, на ремонт с учётом всех операций может уйти несколько месяцев.
26 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».
Впоследствии шведская газета Expressen показала кадры разрушенного вследствие взрыва участка «Северного потока».
Оператор трубопровода «Северный поток» допустил, что утечки газа после ЧП будут продолжаться до 2 октября.