«Составляет более 30 тыс. человек»: Шойгу сообщил о выросшей в 2,5 раза группировке сил НАТО вблизи границ России

В 2,5 раза с февраля выросла численность группировки НАТО в Восточной и Центральной Европе, заявил Сергей Шойгу. По его словам, теперь группировка альянса у российских рубежей насчитывает более 30 тыс. человек, она может увеличиться в ближайшей перспективе. В результате под ударом могут оказаться союзники Москвы, прежде всего Белоруссия, добавил глава Минобороны РФ. Он также подчеркнул, что в Североатлантическом альянсе намерены создать вблизи границ России полномасштабную систему коллективной обороны.

Численность группировки НАТО в Восточной и Центральной Европе выросла в 2,5 раза с февраля 2022 года. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии.

«В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развёрнуты формирования вооружённых сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тыс. человек, а в ближайшей перспективе может ещё увеличиться», — сказал Шойгу.

Он отметил, что в конце июня на саммите Североатлантического альянса была принята новая стратегическая концепция блока, в котором Россия названа главным источником угроз безопасности: «В связи с этим альянс намерен перейти от «сдерживания России путём передового присутствия» к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на «восточном фланге», вблизи наших границ».

По его словам, в результате увеличения группировки НАТО «под ударом» окажутся союзники Москвы, прежде всего Белоруссия. Как подчеркнул глава Минобороны РФ, в этих условиях приоритетной задачей становится обеспечение военной безопасности Союзного государства.

«Республика Беларусь была и остаётся нашим ближайшим соседом, верным союзником и надёжным партнёром. Это особенно важно сегодня, когда в мире стремительно нарастает напряжённость, разрушаются основы стратегической стабильности, снижается роль международных институтов и усиливается конфронтация между Западом и Россией», — добавил Шойгу.

Шойгу также подчеркнул, что страны Запада «стараются не замечать» и даже «поощряют» эскалацию конфликта на Украине, в ходе которого киевский режим прибегает к запрещённым методам противоборства, включая теракты, заказные убийства, обстрелы тяжёлым вооружением мирных жителей, использование их в качестве живого щита.

Как отметил Шойгу, украинские вооружённые формирования накачиваются современным вооружением и боеприпасами, также НАТО обеспечивает их разведывательной информацией, осуществляет непосредственное целеуказание, а также направляет своих военных советников и поставляет в ряды ВСУ иностранных наёмников.

© Кадр: видео Министерства обороны РФ

Вдобавок, по его словам, США и европейские государства демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны киевской власти, в том числе в отношении Запорожской АЭС.

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«Знаем о попытках Киева создать «грязную» ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО. Недавно президент Украины призвал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по России. Ясно, что сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь США. Вашингтон стремится использовать её для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе своих союзников в Европе», — подчеркнул министр обороны РФ.

Он констатировал, что основной целью деструктивных усилий коллективного Запада является Россия, уничтожение её экономики, военного потенциала и лишение возможности проведения независимой внешней политики.

По итогам июньского саммита НАТО в Мадриде генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что численность передовых групп и сил быстрого реагирования НАТО на восточных рубежах альянса будет увеличена до 300 тыс. При этом в октябре он добавил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО.

В ответ на это Владимир Путин пояснил, что введение каких-либо войск на Украину и их прямое столкновение с российской армией — очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. «Надеюсь, что ума-разума у тех, кто говорит об этом, хватит для того, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать», — отметил глава государства.