Шойгу: НАТО обеспечивает Киев развединформацией, целеуказанием, советниками и наёмниками
По его словам, альянс ведёт против Москвы информационную и санкционную войну.
«НАТО обеспечивает их (киевские власти. — RT) развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды ВСУ иностранных наёмников», — сказал Шойгу.
Также Шойгу заявил, что Запад старается не замечать применения Украиной запрещённых методов противоборства, в том числе терактов и заказных убийств.