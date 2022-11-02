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Шойгу: НАТО обеспечивает Киев развединформацией, целеуказанием, советниками и наёмниками

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО обеспечивает Киев развединформацией, советниками и наёмниками.

По его словам, альянс ведёт против Москвы информационную и санкционную войну.

«НАТО обеспечивает их (киевские власти. — RT) развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды ВСУ иностранных наёмников», — сказал Шойгу.

Также Шойгу заявил, что Запад старается не замечать применения Украиной запрещённых методов противоборства, в том числе терактов и заказных убийств.

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