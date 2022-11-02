Шойгу: Запад старается не замечать применения Киевом запрещённых методов противоборства

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад старается не замечать применения Киевом запрещённых методов противоборства, в том числе терактов и заказных убийств.

В ходе заседания совместной коллегии Министерств обороны России и Белоруссии глава российского оборонного ведомства заявил, что киевский режим прибегает к запрещённым методам противоборства.

По словам Шойгу, в том числе речь идёт о терактах, заказных убийствах, обстрелах тяжёлым вооружением мирных жителей. Также Киев использует мирных жителей в качестве живого щита, сообщил министр.

«Но всего этого страны Запада стараются не замечать. Более того — поощряют эскалацию конфликта на Украине», — заявил он.

Шойгу обратил внимание на то, что со стороны западных стран постоянно идёт накачивание украинской армии современным вооружением и боеприпасами.

1 ноября Минобороны России сообщило, что в результате нанесения российскими войсками массированного удара 31 октября существенно нарушено управление группировками войск Вооружённых сил Украины и их тыловым обеспечением.