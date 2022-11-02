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Шойгу: Запад старается не замечать применения Киевом запрещённых методов противоборства

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад старается не замечать применения Киевом запрещённых методов противоборства, в том числе терактов и заказных убийств.
Шойгу: Запад старается не замечать применения Киевом запрещённых методов противоборства
  • РИА Новости

В ходе заседания совместной коллегии Министерств обороны России и Белоруссии глава российского оборонного ведомства заявил, что киевский режим прибегает к запрещённым методам противоборства.

По словам Шойгу, в том числе речь идёт о терактах, заказных убийствах, обстрелах тяжёлым вооружением мирных жителей. Также Киев использует мирных жителей в качестве живого щита, сообщил министр. 

«Но всего этого страны Запада стараются не замечать. Более того — поощряют эскалацию конфликта на Украине», — заявил он. 

Шойгу обратил внимание на то, что со стороны западных стран постоянно идёт накачивание украинской армии современным вооружением и боеприпасами.

1 ноября Минобороны России сообщило, что в результате нанесения российскими войсками массированного удара 31 октября существенно нарушено управление группировками войск Вооружённых сил Украины и их тыловым обеспечением.

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