Минобороны России: массированным ударом нарушено управление ВСУ и их тыловым обеспечением
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Об этом проинформировал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по украинским объектам систем управления, связи и энергетики.
Конашенков рассказал, что в результате на Украине фиксируется значительное затруднение перевозок резервов и материальных средств в районы боевых действий на железнодорожном транспорте.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские вооружённые силы эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру противника.