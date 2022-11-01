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Минобороны России: массированным ударом нарушено управление ВСУ и их тыловым обеспечением

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Минобороны России сообщило, что в результате нанесения российскими войсками массированного удара 31 октября существенно нарушено управление группировками войск Вооружённых сил Украины и их тыловым обеспечением.
Минобороны России: массированным ударом нарушено управление ВСУ и их тыловым обеспечением
  • globallookpress.com
  • © Cover Images/Keystone Press Agency

Об этом проинформировал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по украинским объектам систем управления, связи и энергетики.

Конашенков рассказал, что в результате на Украине фиксируется значительное затруднение перевозок резервов и материальных средств в районы боевых действий на железнодорожном транспорте. 

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские вооружённые силы эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру противника.

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