Шойгу: ВС России снижают военный потенциал Украины, поражая инфраструктуру

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские вооружённые силы эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру противника.

«Ударами высокоточного оружия продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины», — сказал Шойгу.

При этом он добавил, что ВС России принимают «исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан».

Ранее сообщалось, что российская армия продолжает наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты, все объекты поражены.