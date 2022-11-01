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Шойгу: ВС России снижают военный потенциал Украины, поражая инфраструктуру

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские вооружённые силы эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру противника.

«Ударами высокоточного оружия продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины», — сказал Шойгу.

При этом он добавил, что ВС России принимают «исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан».

Ранее сообщалось, что российская армия продолжает наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты, все объекты поражены.

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