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Минобороны: ВС России поразили объекты военного управления и энергетики Украины

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Российская армия продолжает наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты, все объекты поражены, заявило Министерство обороны России.
Минобороны: ВС России поразили объекты военного управления и энергетики Украины
  • globallookpress.com
  • © Cover Images/Keystone Press Agency

«Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщило министерство.

31 октября в офисе президента Украины заявили, что из-за взрывов на объектах критической инфраструктуры в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.

В тот же день украинские СМИ сообщили о перебоях с мобильной связью в Киеве и Киевской области.

Кроме того, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что по расположенной на подконтрольной Киеву подстанции около Днепрогэса нанесён удар, а часть Запорожья осталась без электричества.

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