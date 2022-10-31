Минобороны: ВС России поразили объекты военного управления и энергетики Украины
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«Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщило министерство.
31 октября в офисе президента Украины заявили, что из-за взрывов на объектах критической инфраструктуры в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.
В тот же день украинские СМИ сообщили о перебоях с мобильной связью в Киеве и Киевской области.
Кроме того, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что по расположенной на подконтрольной Киеву подстанции около Днепрогэса нанесён удар, а часть Запорожья осталась без электричества.