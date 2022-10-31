Перебои с электричеством и связью: в Запорожской области заявили об ударе по подстанции в районе Днепрогэса

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что по расположенной на подконтрольной Киеву подстанции около Днепрогэса нанесён удар. По его словам, часть Запорожья осталась без электричества, в городе наблюдаются перебои со связью и водоснабжением. Власти ряда украинских регионов утром 31 октября также заявили о серии взрывов, в результате которых нанесены повреждения объектам критической инфраструктуры.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об ударе по подстанции около Днепрогэса, находящегося в подконтрольной Украине части Запорожской области.

В беседе с радио «Комсомольская правда» Рогов заявил, что после этого в Запорожье начались перебои с электричеством. Он уточнил, что ещё до удара по подстанции в городе с понедельника, 31 октября, был введён режим веерного отключения электричества.

Рогов также опубликовал у себя в Telegram кадры, на которых видно, как над энергетическим объектом поднимаются клубы дыма.

Позднее он также заявил, что в Запорожье сейчас наблюдается неустойчивый телесигнал, не работает радио в FM-диапазоне, плохо функционирует мобильная связь и в некоторых районах пропала вода.

В ряде регионов Украины утром 31 октября также зафиксированы взрывы. По данным местных СМИ и властей, повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.

В частности, о взрывах сообщалось в Киеве и пригороде украинской столицы, а также в Харькове, во Львовской, в Черкасской и Винницкой областях.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры города. По его словам, часть столицы обесточена, в некоторых районах нет водоснабжения. Глава Киевской области Алексей Кулеба заявил, что после обстрелов в регионе применяется отключение электроэнергии.

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Позднее Кличко уточнил, что повреждения получил объект, снабжающий энергией около 350 тыс. квартир в Киеве. По словам мэра, энергетики работают над скорейшим возобновлением работы объекта.

Об отключении света после взрывов также сообщили власти города Запорожье и Черкасской области. Информацию об экстренных отключениях энергоснабжения на Украине также подтвердили в офисе президента.

По данным СМИ, в Харькове после ударов остановились троллейбусы, трамваи и метро. «Украинская железная дорога», в свою очередь, сообщает, что из-за ударов часть железнодорожных путей обесточена, на маршруты выводятся резервные тепловозы.

Напомним, что российские вооружённые силы с 10 октября наносят удары по объектам украинской инфраструктуры. Как заявил ранее Владимир Путин, эти удары стали ответом на ряд терактов, организованных украинскими спецслужбами, в том числе подрыв Крымского моста, совершённый 8 октября.

Обстрелы ДНР и ЛНР

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), тем временем сообщает, что за истекшие сутки зафиксировано 22 случая ведения огня по территории республики.

Противник применял в ходе обстрелов артиллерию калибра 152 и 155 мм, в общей сложности выпущено 92 единицы боеприпасов. Ранен один человек.

В свою очередь, представительство ЛНР в СЦКК сообщает, что за истекшие сутки из реактивных систем залпового огня HIMARS обстреляны населённые пункты Сватово и Алчевск. Выпущено три ракеты, данные о пострадавших уточняются.

Постпред России в Женеве — о перспективе переговоров с Киевом

Постпред России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявил, что от Киева нет активных предложений по части переговоров с Россией.

Как заявил дипломат в интервью газете «Известия», позиция Киева о необходимости отвода российских войск не может быть отправной точкой для переговоров.

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«Никаких активных предложений, которые могли бы быть взяты за основу для последующих политических контактов, нет. К сожалению, надо признать, что на данный момент платформы для проведения дипломатических переговоров по урегулированию этого кризиса нет», — сказал Гатилов.

Дипломат также напомнил, что в результате прошедших в конце марта переговоров в Стамбуле конкретные предложения «легли на бумагу и были переданы украинской стороне», однако Вашингтон впоследствии запретил Киеву осуществлять дипломатические контакты с Москвой.

Говоря об участии ООН в урегулировании украинского кризиса, Гатилов отметил, что пока конструктивная роль организации проявилась только в вопросе зерновой сделки.

«Никаких других ролей или политического участия, посредничества нет. Хотя, может быть, если бы в секретариате ООН более объективно оценивали ситуацию, то какую-то роль они и могли бы сыграть», — сказал постпред РФ в Женеве.

По его словам, в нынешней обстановке таких предпосылок нет.

Напомним, что 29 октября Россия приостановила участие в реализации зерновой сделки из-за террористической атаки, предпринятой Киевом против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе.

В МИД уточнили, что среди атакованных целей были российские суда, обеспечивающие функционирование гуманитарного коридора, что «нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт».