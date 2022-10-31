На Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что из-за взрывов на объектах критической инфраструктуры в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.

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