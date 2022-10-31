На Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии
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«Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии!» — сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Ранее власти Днепропетровской области сообщили о повреждении энергетического объекта в регионе.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что часть столицы Украины обесточена, в некоторых районах города отсутствует водоснабжение.
На всей территории Украины действует воздушная тревога.