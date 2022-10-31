Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении энергетического объекта в регионе
- РИА Новости
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Он уточнил, что объект энергетической инфраструктуры в Каменском районе получил повреждения в результате удара дронов-камикадзе.
«Серьёзные разрушения», — сообщил Резниченко.
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