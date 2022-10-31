Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении энергетического объекта в регионе

Объект энергетической инфраструктуры повреждён в Каменском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Он уточнил, что объект энергетической инфраструктуры в Каменском районе получил повреждения в результате удара дронов-камикадзе.

«Серьёзные разрушения», — сообщил Резниченко.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве и Харькове.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что часть столицы Украины обесточена, в некоторых районах города отсутствует водоснабжение.

На всей территории Украины действует воздушная тревога.