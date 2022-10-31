Узнать больше

Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении энергетического объекта в регионе

Короткая ссылка
Объект энергетической инфраструктуры повреждён в Каменском районе Днепропетровской области.
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении энергетического объекта в регионе
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Он уточнил, что объект энергетической инфраструктуры в Каменском районе получил повреждения в результате удара дронов-камикадзе.

«Серьёзные разрушения», — сообщил Резниченко.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве и Харькове.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что часть столицы Украины обесточена, в некоторых районах города отсутствует водоснабжение.

На всей территории Украины действует воздушная тревога.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить