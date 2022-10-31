Кличко: часть Киева обесточена, в некоторых районах нет водоснабжения
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что часть столицы Украины обесточена, в некоторых районах города отсутствует водоснабжение.
- Gettyimages.ru
«В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают», — написал Кличко в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве и Харькове.
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