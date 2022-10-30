Власти Полтавской области ввели график почасового отключения электричества

Власти Полтавской области вводят график почасового отключения электричества, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.

«Полтавщина внедряет графики почасового отключения», — сообщил Лунин.

Он отметил, что Полтавскую область разделили на три очереди, которые будут выключать по установленному графику.

Ранее в украинском Ровно произошло аварийное отключение света.