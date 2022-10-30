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Власти Полтавской области ввели график почасового отключения электричества

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Власти Полтавской области вводят график почасового отключения электричества, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Власти Полтавской области ввели график почасового отключения электричества
  • РИА Новости

«Полтавщина внедряет графики почасового отключения», — сообщил Лунин.

Он отметил, что Полтавскую область разделили на три очереди, которые будут выключать по установленному графику.

Ранее в украинском Ровно произошло аварийное отключение света.

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