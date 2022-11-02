Министр обороны России Сергей Шойгу назвал основной целью Запада уничтожение экономики и военного потенциала России.

В ходе заседания совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии министр отметил, что такая ситуация выгодна в первую очередь Соединённым Штатам.

По словам Шойгу, США стремятся использовать текущую ситуацию для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе их союзников в Европе.

«Но основной целью деструктивных усилий коллективного Запада, безусловно, является Россия — уничтожение её экономики, военного потенциала, лишение её возможности проводить независимую внешнюю политику», — сказал министр.

Также Шойгу заявил, что группировка НАТО вблизи границ России с февраля выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тыс. человек.

Кроме того, российский министр обороны заявил, что Запад старается не замечать применения Киевом запрещённых методов противоборства, в том числе терактов и заказных убийств.