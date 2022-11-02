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Шойгу: группировка НАТО у границ России с февраля выросла в 2,5 раза

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Группировка НАТО вблизи границ России с февраля выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тыс. человек, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу: группировка НАТО у границ России с февраля выросла в 2,5 раза
  • РИА Новости

Шойгу рассказал, что в восточной, центральной Европе и в странах Балтии развёрнуты формирования вооружённых сил внерегиональных государств НАТО. Кроме того, в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии создаются новые многонациональные батальонные тактические группы.

«Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тыс. человек, а в ближайшей перспективе может ещё увеличиться», — заявил он.

В мае газета The Washington Post со ссылкой на документы НАТО сообщила, что Литва, Латвия, Эстония и Польша попросили Североатлантический альянс развернуть больше сил на их территориях из-за якобы возможной угрозы со стороны России.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что считает бессмысленным ведение диалога с руководством России, пока численность войск НАТО на территории республики не увеличится. 

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