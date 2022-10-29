Глава Латвии счёл ненужным диалог с Путиным и призвал усилить группировку НАТО в стране
- AP
Политику напомнили, что в Латвии расположены около 4 тыс. военнослужащих НАТО, тогда как на мадридском саммите НАТО республике пообещали «более многочисленную боевую группу».
«Решения мадридского саммита ещё не реализованы. Мы подписали соглашение с Канадой о том, что увеличим численность войск до размера бригады. Удержать Путина от дальнейшей агрессии невозможно, объясняя ему по телефону, что он поступает плохо, и призывая отступить. Нашей стратегией остаётся сдерживание посредством надёжной обороны», — сказал Левитс.
В мае газета The Washington Post со ссылкой на документы НАТО сообщила, что Литва, Латвия, Эстония и Польша попросили Североатлантический альянс развернуть больше сил на их территории из-за якобы возможной угрозы со стороны России.