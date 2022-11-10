Newsweek: Байден отправится в турне, чтобы бросить вызов российско-китайскому влиянию

В скором времени американский президент планирует посетить ряд саммитов в Африке и Азии. По словам высокопоставленных чиновников, цель его поездок — оспорить растущий авторитет Китая и России в регионах, сообщает Newsweek.

В ближайшее время Джо Байден планирует посетить ряд саммитов в Африке и Азии, чтобы «донести послание о России и Китае». Остановки президента будут включать Египет, Камбоджу и Индонезию, пишет Newsweek со ссылкой на американских чиновников.

Глава Белого дома собирается выступить на климатической конференции Cop 27 в Шарм-эль-Шейхе и встретиться с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси. Затем Байден примет участие в ежегодном мероприятии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и в Восточноазиатском саммите в Пномпене, поясняет издание.

По словам высокопоставленного представителя администрации, президент США намерен встретиться с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном. Они должны будут обсудить выделение Вашингтоном $200 млн на проекты в ряде областей, в том числе на усиление взаимодействия в морской сфере.

Источник Newsweek напрямую связал эту инициативу с более широкими усилиями американских властей по расширению своего влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, что соответствует Стратегии национальной безопасности США, опубликованной в прошлом месяце. Он также предположил, что на встрече будут затрагиваться вопросы, в которых Вашингтон «открыто бросает вызов» Пекину, в том числе территориальные споры в Южно-Китайском море и ситуацию вокруг Тайваня.

Затем Байден отправится на Бали, чтобы встретиться с президентом Индонезии Джоко Видодо и принять участие в саммите «Большой двадцатки», на котором США уделяют особое внимание украинскому кризису. «Мы будем без сожаления критиковать Россию, а также будем тесно сотрудничать с нашими партнёрами, чтобы справиться с последствиями конфликта», — подчеркнул один из высокопоставленных собеседников издания.

По утверждению чиновника, «позитивная повестка», с которой Байден собирается выступить на встрече G20, включает три пункта. Первый подразумевает работу над устранением последствий российско-украинского конфликта для мировой экономики, особенно для «продовольственной и энергетической безопасности». Второй касается «инвестирования в инклюзивную экономику будущего», в том числе в амбициозные инфраструктурные проекты. Третий предусматривает принятие шагов «для создания новой экономической экосистемы, в которой каждая страна получает справедливый шанс».

Лидеры России и Китая также планируют принять участие в саммите «Большой двадцатки». Впрочем, накануне Видодо не исключил, что Владимир Путин будет присутствовать на встрече виртуально через видеосвязь, отмечает Newsweek.

Высокопоставленные чиновники администрации отказались обсуждать возможность двусторонних переговоров Байдена с Си в Индонезии. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также не подтвердила журналистам эту информацию. При этом она отметила: американский лидер ясно дал понять, что не намерен встречаться с российским коллегой на саммите G20.

Серия саммитов проходит на фоне «обострившейся геополитической конкуренции» между Вашингтоном и двумя державами, которые власти США назвали своими главными соперниками на мировой арене. И так или иначе все три направления, которые охватывает турне Байдена, связаны с этой борьбой за влияние, обращает внимание Newsweek.

По словам издания, в сентябре Камбоджа и Египет стали партнёрами по диалогу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Китай и Россия считаются лидерами этого блока, в который, помимо постсоветских среднеазиатских республик, уже входят Иран, Пакистан и Индия.

Кроме того, Египет и Индонезия выразили заинтересованность в присоединении к другой группе, в которую входят Москва и Пекин, — БРИКС. Как и ШОС, организация стремится расширить свои ряды за счёт включения незападных стран, включая Саудовскую Аравию и Турцию.

Ни Камбоджа, ни Египет, ни Индонезия не присоединились к обширным санкциям против России из-за конфликта на Украине. Более того, все три государства продолжают обсуждать развитие отношений с Москвой в различных сферах. Параллельно с этим Пекин также расширяет свои связи с этой тройкой, подчёркивает Newsweek.