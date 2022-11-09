CNBC: «огромная проблема» — американцы теряют доверие к экономическому курсу Байдена и демократов

Опасения жителей США относительно растущей инфляции подрывают положение президента Байдена и его партии. Согласно недавнему опросу, значительное количество американцев считает, что республиканцы смогут справиться с экономическими проблемами лучше, чем демократы, сообщает CNBC.

Беспокойство по поводу стоимости жизни и экономического курса «может дорого обойтись» президенту Джо Байдену и его коллегам-демократам. Согласно свежим опросам, настроения американских потребителей повысились лишь незначительно и остаются намного ниже, чем год назад, сообщает CNBC.

Новый отчёт, опубликованный Мичиганским университетом, показывает неутешительные результаты для Демократической партии. На вопрос, кому они больше доверяют, когда дело касается экономики и личных финансов, подавляющее большинство респондентов ответили: республиканцам.

Их экономическая политика пользуется доверием у опрошенных (37%), заметно обходя политику демократов (21%). Впрочем, большое количество американских потребителей не отдают в этом вопросе предпочтения ни той, ни другой партии, обращает внимание CNBC.

Подобный крен общественного мнения в сторону республиканцев — «огромная проблема» для демократов, считает политический стратег компании AGF Investments Грег Вальер. По его словам, они слишком долго игнорировали ситуацию с экономикой, которая стала для американцев ключевым вопросом.

«Они (демократы. — ИноТВ) ничего не сделали с этим. Они говорили не то, что нужно, и не проявляли достаточного сочувствия. Для меня результат их деятельности был по-настоящему жалким», — добавил Вальер. На его взгляд, проблема может стать настолько серьёзной, что может вынудить Байдена отказаться от участия в президентских выборах 2024 года.

Между тем самым насущным вопросом для американцев остаётся инфляция. После снижения в течение двух месяцев подряд прогноз инфляции в октябре составил 5%, что на 0,3 процентного пункта выше, чем в сентябре, и является самым высоким значением с июля, отмечает CNBC.

Кроме того, согласно опросу компании Fannie Mae, доверие потребителей к рынку недвижимости также достигло рекордно низкого уровня. Только 16% респондентов считают, что сейчас самое подходящее время для покупки жилья.

Опрос Мичиганского университета также показал, что всё больше американцев ожидает усиления позиции республиканцев в конгрессе после промежуточных выборов. Подобные результаты не сулят ничего хорошего для демократов, которые пока сохраняют большинство в парламенте, заключает CNBC.