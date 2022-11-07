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NBC: на смену «шринкфляции» пришла «скимпфляция» — американские компании начали экономить на ингредиентах

Материал представлен в переводе ИноТВ
Американские потребители начали сталкиваться со «скимпфляцией» — так в США прозвали стратегию некоторых компаний по переходу на более дешёвые ингедиенты в целях экономии, сообщает NBC News. Впрочем, по данным канала, временами гражданам удаётся вернуть себе оригинальную рецептуру любимых товаров — для этого нужно лишь достаточно громко негодовать.
Во время следующего похода за продуктами вас может ждать сюрприз: некоторые компании начали менять состав своих продуктов, зачастую меняя ингредиенты на более дешёвые. Называется этот феномен «скимпфляция» (от глагола to skimp — «урезать», «экономить». — ИноТВ), и некоторых посетителей магазинов он огорошивает. 
 
МУЖЧИНА: Да, как-то нечестно получается. 
 
ЖЕНЩИНА: Очень сложно стало следить за тем, что конкретно попадает к тебе в тарелку. 
 
Анонимный опрос, проведённый среди трёхсот крупных производителей продуктов питания и напитков, показал, что почти две трети из них изменили рецептуру как минимум шести наименований. При этом 90% из них указали в качестве причины подорожание ингредиентов. 
 
ДАНА МАККОРВИ, основатель сайта Ingredientinspector.org: Часто добавляют воду. Кроме того, мы наблюдаем, по сути, переход на более дешёвые ингредиенты — например, от сахара отказываются в пользу маисовой патоки с высоким содержанием фруктозы. 
 
ЭДГАР ДВОРСКИ, основатель сайта Consumerworld.org: Вот, взгляните на эти две пачки маргарина Smart Balance. Присмотритесь к передней части упаковки. 

САВАННА СЕЛЛЕРС, корреспондент NBC News: На вид они одинаковые. Вес такой же и там, и там. Ах, да, вижу — очень мелким шрифтом напечатали... 
 
ЭДГАР ДВОРСКИ: Да, в левом нижнем углу на этой пачке написано, что содержание растительных масел составляет 64%, а на этой — что 39%.  
 
У потребителей после такого остаётся «горечь во рту». Вот какие комментарии некоторые из них оставляют: «Вот как можно убить отличный продукт»; «Новый состав точно не вкуснее»; или просто — «Гадость какая!». 
 
Фавориты в категории полуфабрикатов для быстрого ужина перед телевизором — курица в сырном соусе Double Chicken Bowl от марки Hungry-Man — тоже претерпели изменения. 
 
ЭДГАР ДВОРСКИ: На старой упаковке значилось: «39 граммов протеина». На новой говорится, что уже 33 грамма — то есть, сократили на 15%. 
 
Но заметить, что же конкретно изменилось, не всегда просто. 
 
ЭДГАР ДВОРСКИ: Чего стало меньше — курицы или сыра? 
 
Компания Conagra, которая владеет брендом HungryMan, на просьбу NBC прокомментировать ситуацию не отозвалась. 
 
А некоторые компании от отдельных ингредиентов и вовсе отказываются. Так, в 2018 году завтрак Morning O’s производства Whole Foods содержал настоящий миндаль, но теперь его из этого продукта вообще убрали. Представители Whole Foods рассказали NBC, что меняют состав своих продуктов в связи с самыми разными причинами — например, из-за смены поставщика, недоступности каких-то позиций или отзывов клиентов о вкусе и текстуре.  
 
Информацию о составе продуктов на этикетках внимательно изучают менее 10% потребителей — и эксперты говорят, что пришла пора брать ответственность на себя. 
 
ДАНА МАККОРВИ: Конечно, можно попытаться выйти на связь с самой компанией и сообщить, что какие-то изменения вас не устраивают — к таким отзывам относятся очень серьёзно. 
 
Так, например, случилось из-за негодования по поводу спреда Smart Balance: владелец бренда Conagra теперь сменила курс. Представители компании сообщили NBC News: «Мы изменили некоторые продукты линейки Smart Balance для того, чтобы их было легче намазывать. Но мы услышали отзывы потребителей и приняли решение в ближайшие месяцы вернуть оригинальную рецептуру». 
 
Ведь в бизнесе есть только один рецепт — потребитель должен остаться доволен. Саванна Селлерс, NBC News, Саммервилл, штат Массачусетс. 
 
Дата выхода в эфир 6 ноября 2022 года. 
 
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