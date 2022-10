NYT: цены на хлеб в Европе взлетели до небес из-за инфляции

Повышенная стоимость муки, орехов, яиц, других продуктов, а также резкий скачок стоимости электричества вынуждает европейских пекарей постоянно повышать цены и сокращать производство. По оценкам Евростата, основной причиной роста цен стало обострение конфликта на Украине, что привело к резким изменениям на энергетическом и продовольственном рынках. Высокие цены уже вызывают озабоченность и в США, пишет The New York Times.

После начала российской спецоперации на территории Украины и последовавших за этим ограничений цены на хлеб в Европе стремительно растут. Из-за инфляции и повышения стоимости всего основного сырья, включая муку, яйца, орехи и другие продукты, а также рекордных счетов за электричество пекари вынуждены постоянно повышать цены и сокращать производство. И это вызывает всё больше беспокойства, сообщает The New York Times.



Например, цена на пшеницу, которую Жюльен Буржуа перемалывает для производства хлебобулочных изделий на своём мукомольном заводе в Центральной Франции, уже выросла более чем на 30%. По его словам, за тот же период счета за электроэнергию, необходимую для работы мельницы, увеличились в три раза. Даже цена на бумагу, из которой делают мешки для муки, взлетела до небес — и всё это постоянно увеличивает стоимость каждой буханки хлеба.



«Пока что потребители могут позволить себе платить больше, но цены будут продолжать расти», — предупредил Буржуа. По его словам, это вызывает тревогу, поскольку во Франции традиционные багеты стоят уже более чем на 8% дороже, чем это было год назад. «Мы помним, что революция началась из-за цен на хлеб», — отметил он.



Буржуа рассказал, что призвал владельцев 1000 пекарен, которые снабжает его компания Moulins Bourgeois, повысить наценку на культовый французский багет ещё на 10 центов — до €1,30, чтобы компенсировать более высокие расходы, которые приходится нести производителям. Постоянная инфляция привела к тому, что теперь он платит за пшеницу, используемую в качестве основного сырья, уже на 30% с лишним больше, чем раньше, сообщается в статье.



И статистика свидетельствует, что инфляция в Европе продолжает расти. Согласно опубликованным в среду данным, общие потребительские цены росли в сентябре более быстрыми темпами по сравнению с прошлым годом, поднявшись почти на 11% в ЕС и на 10,1% — в Великобритании. При этом стоимость продуктов питания подскочила почти на 16% в Евросоюзе и более чем на 14% в Великобритании, в то время как цены на энергоносители выросли везде примерно на 40%, говорится в статье.



На фоне роста инфляции цена хлеба также вызывает всё больше беспокойства. По данным Европейского статистического агентства (Евростат), цены на самые основные продукты питания никогда не были выше, чем сейчас. Они уже выросли в Европе почти на 19% по сравнению с прошлым годом, что является самым быстрым ростом за всю историю наблюдений, подчёркивается в статье.



По мнению Евростата, основной причиной такого рекордного роста стало обострение конфликта на Украине, что взбудоражило энергетические рынки и подняло цены на зерно, семена масличных культур и удобрения. Высокие потребительские цены вызывают озабоченность и в США, сообщает The New York Times. Темпы инфляции там приближаются к максимуму за последние четыре десятилетия, даже несмотря на то, что Федеральная резервная система пытается «охладить» экономику. Даже в США цена на хлеб уже подскочила на 15% по сравнению с прошлым годом.



Такая масштабная инфляция вызывает беспокойство политиков и экономистов по поводу того, что сдерживать рост цен будет всё сложнее. Продовольственные компании также вынуждены повышать цены на фоне роста расходов. В среду мировой продовольственный гигант Nestlé заявил, что поднял цены на 9,5% в третьем квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года и по сравнению с 7,7% в предыдущем квартале, говорится в статье.



А когда цена на хлеб растет, люди это сразу чувствуют: по данным Евростата, наиболее резко это ощущается в странах, ближайших к зоне конфликта, особенно в Венгрии, где стоимость хлеба уже выросла в сентябре на 77% по сравнению с прошлым годом. В Хорватии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Словакии цены на хлеб выросли более чем на 30%, сообщается в статье. В Германии стоимость хлеба подскочила более чем на 18%, поскольку инфляция в целом также увеличилась до двузначных цифр, достигнув 10,9% в сентябре.



Нехватка энергоресурсов из-за ограничений на российский импорт усугубляет проблемы, поскольку цены на газ и электроэнергию для поставщиков муки также повышаются. Счета стремительно растут и для всех остальных предприятий, потребляющих много энергии, включая тысячи промышленных и ремесленных пекарен, в которых большую часть дня работают печи, поясняется в статье.



В результате в Нидерландах с конца лета уже закрылось множество пекарен, которые не смогли продолжать работу из-за резкого роста цен на электроэнергию. Пекарни в Бельгии поднимают цены, но каждая десятая из них тоже была вынуждена закрыться, и до конца года число прекративших работу компаний ещё увеличится.



Вайдас Баранаускас, пекарня которого расположена в Литве, покрыл свою крышу солнечными панелями в попытке сократить счета за электроэнергию. Но поскольку приближается зима и на улице темнеет всё раньше, ему всё равно теперь приходится оплачивать счета за электричество, которые выросли на 500% по сравнению с прошлым годом. В результате он решил включать печи всего четыре дня в неделю вместо пяти, чтобы сэкономить деньги.



«Ничего подобного раньше не случалось. Это трудное время, когда многим компаниям придётся сделать выбор, целесообразно ли вообще продолжать производство», — подчеркнул Баранаускас в интервью The New York Times. В этом году он уже повысил цены на 33% — до €12 за буханку, чтобы компенсировать скачок цен на муку, подсолнечное масло и сахар. Стоимость сухофруктов и семян, используемых в некоторых хлебобулочных изделиях, также удвоилась.



Промышленные пекарни тоже не застрахованы от закрытия, отмечается в статье. Крупные европейские супермаркеты, которые продают огромное количество хлеба, попытались удерживать цены на искусственно низком уровне, чтобы заманить клиентов, торгуясь с поставщиками. Но многие всё равно уже вынуждены были повышать цены.



Инфляция также увеличивает расходы на ведение бизнеса в Европе, побуждая рабочих, которые пытаются свести концы с концами, поскольку их стоимость жизни резко возрастает, требовать повышения заработной платы, сообщается в статье.



«Во Франции, когда цены на хлеб в булочной на углу повышаются даже на пять сантимов, люди сразу это замечают», — рассказала корреспондентам Мари Пинге, которая со своим мужем Сержем держит популярную булочную во французской деревне Креси-ла-Шапель. Они пока не рискуют поднимать цены на багет, опасаясь, что даже прежде лояльные клиенты могут тогда пойти в супермаркеты.



Однако им приходится повышать цены на круассаны и кондитерские изделия, чтобы компенсировать разницу. «Цены меняются так быстро», — подчеркнул Серж Пинге,который приходит на работу в два часа ночи, чтобы начать месить тесто для утренней выпечки. По его словам, стоимость сливочного масла и яиц за год удвоилась, а сахар теперь стоит на 30% дороже.



И хотя багет по-прежнему доступен их покупателям, по его словам, «все товары подорожали», поэтому цены будут продолжать расти не только в этом году, но, вероятно, и в течение следующей пары лет. «А когда цены вырастут слишком сильно, люди просто не смогут покупать. Это порочный круг», — заключил он.