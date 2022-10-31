Press TV: 63 процента американцев живут от зарплаты к зарплате

Согласно официальной статистике, экономика США вышла из рецессии, однако ведущие СМИ и экономисты указывают на то, что её держит на плаву только отсутствие дипломатического решения по ситуации на Украине, а следовательно, рост продаж оружия и газа европейским странам, передаёт Press TV. В то же время инфляция и кредиторская задолженность бьют рекорды, зимой ожидается рост безработицы, а 63% американцев живут от зарплаты к зарплате: такая экономическая нестабильность может стоить демократам контроля над конгрессом.

Новые данные демонстрируют, что экономика Соединённых Штатов завершила рецессию в прошлом квартале, однако среди ведущих СМИ широко распространено мнение, что официальная статистика не отражает всю глубину экономических проблем.

В третьем квартале 2022 года ВВП показал 2,6 процента, что стало первым признаком его роста. В то же время, если исключить значительное увеличение продаж оружия и газа в Европу, экономика США сократилась бы на 0,2 процента, то есть осталась в рецессии. Так что на самом деле экономику США держит на плаву отсутствие дипломатического решения для нестабильной ситуации на Украине.

ПРЕСТОН НЕЛЬСОН, кандидат в конгресс от Либертарианской партии: Это ужасно для экономики, знаете, когда на бумаге говорится, что определённые сектора экономики обогащаются во время войны, потому что другие зарабатывают на оружии. Но для обычных людей это приносит только неприятности, и мы призываем к прекращению всех несправедливых войн.

Многие приводят данные неправительственных организаций, чтобы продемонстрировать настоящее положение дел в экономике. Новый опрос привёл к шокирующим результатам: 63 процента американцев живут от зарплаты до зарплаты. На фоне рекордной за почти 40 лет инфляции, рекордной за 30 лет кредиторской задолженности и ожидаемого резкого роста безработицы этой зимой большинство экономистов предсказывают возвращение рецессии, которую называют «W-рецессией».

ПРЕСТОН НЕЛЬСОН: Это проблема обеих партий, которые не поддерживают никого, кроме себя и собственных корпоративных сборщиков средств. Инфляция должна стать самой коварной из всех налогов: она отбирает значительную часть нашего достатка таким образом, что никто даже этого не осознаёт.

Отсутствие общей экономической стабильности — главная причина, почему Демократическая партия, согласно опросам, должна потерять контроль над конгрессом на промежуточных выборах 8 ноября.

РАМИН МАЗАХЕРИ, корреспондент Press TV: В результате появится разделённое правительство, что ещё больше осложнит исполнение экономических решений на федеральном уровне. Такая надвигающаяся политическая стагнация ещё больше подпитывает пессимизм во взглядах на будущее, что может затем подтолкнуть ещё больше американцев жить от зарплаты к зарплате.