CNBC Оригинал

CNBC: Илон Маск предрёк мировую рецессию до весны 2024 года

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Многие экономические «титаны» предрекают экономический спад и сложности, пишет CNBC. Теперь и основатель Tesla Илон Маск написал, что, по его мнению, рецессия будет длиться до весны 2024 года.
CNBC: Илон Маск предрёк мировую рецессию до весны 2024 года
AP

Основатель компании Tesla Илон Маск считает, что глобальный экономический спад будет продолжаться ещё полгода, пишет на своём сайте CNBC. В сообщении в Twitter он написал, что рецессия, по его мнению, не закончится до весны 2024 года.
 
Такое заявление он сделал в переписке с одним из создателей Dogecoin Билл Маркусом, который сетовал на то, что обеспокоенность теперь, после коронавируса, вызывает глобальная прецессия и ядерный апокалипсис. На это Маск ответил, что «хорошо было бы, чтобы хотя бы один год прошёл бы без какого-либо ужасного глобального события».
 
В 2021 году мировой ВВП вырос на 6%, но в этом году, как ожидается, он упадёт на 3,2%, а в 2023 году — на 2,7%, по прогнозу МВФ. Американская экономика, как считают эксперты, всё же будет расти, но только на 0,2% в этом году и на 1,2% в 2023 году.
 
При этом ещё до Маска сомнения в отношении американской экономики высказывали другие экономические «титаны». Основатель Amazon Джефф Безос заявил, что нужно принять меры предосторожности, подготовиться к грядущей сложной ситуации в экономике. Про вероятную рецессию в США говорили и глава Goldman Sachs Дэвид Соломон, и руководитель JPMorgan Chase Джейми Даймон, пишет CNBC.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
CNBC США Северная Америка
теги
Илон Маск рецессия экономика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров