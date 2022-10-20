El Tiempo: президент Колумбии обвинил США в разрушении экономик других стран ради спасения своей

Колумбийский лидер Густаво Петро заявил, что, спасая свою экономику, США иногда не задумываются о последствиях для экономик других стран, разрушая их, передаёт El Tiempo. Президент призвал правительства всех стран Латинской Америки объединиться перед лицом грядущего глобального кризиса и выстроить собственную повестку дня.

Президент Колумбии Густаво Петро в среду выступил с критикой экономической политики Соединённых Штатов, отметив, что при решении собственных проблем в экономике Вашингтон наносит ущерб экономикам других стран, сообщает El Tiempo.

«Соединённые Штаты разрушают все экономики мира... Они принимают решения, чтобы защитить себя, иногда не задумываясь о том, что произойдёт в результате их мер», — заявил Петро, предупредив, что в мире грядёт экономический кризис.

«Экономика латиноамериканских наций опустошена, Латинская Америка разграблена. Все наши валюты падают, не только колумбийское песо», — добавил президент.

Впрочем, по словам Петро, США, в силу размеров своей экономики, «могут разрушить экономику Латинской Америки, но могут и помочь ей». Президент Колумбии считает, что пришло время помочь Южной Америке, Латинской Америке и странам Карибского бассейна.

Глава государства отметил, что приоритетом Министерства иностранных дел должно быть стремление к построению общей повестки дня со странами Латинской Америки. «Пришло время странам Латинской Америки объединиться перед лицом глобального кризиса и выстроить свою собственную повестку дня. Я призываю все правительства Латинской Америки — правые, левые и центристские — выработать общую повестку дня для защиты Латинской Америки от грядущего глобального кризиса», — призвал Петро.

Не обошёл вниманием колумбийский лидер и проблему миграции. Петро отметил, что множество жителей всех стран Южной Америки покидают свою родину, потому что верят, что в Соединённых Штатах их ждёт лучшая жизнь.

«Мы должны спросить себя: что делать с теми людьми, которые не нужны Соединённым Штатам? Сколько колумбийцев погибло во время этого исхода? Та страна, которой они не нужны, должна понять, что для того, чтобы остановить этот отток, мы должны добиться большего процветания в наших странах», — предупредил президент.

Кроме того, Петро вновь призвал США изменить свой подход к наркополитике. Ранее он уже упоминал об этом в своём выступлении на пленарном заседании ООН в сентябре, где отметил, что борьба с незаконным оборотом наркотиков в том виде, в котором она ведётся в настоящий момент, провалилась.

По мнению колумбийского лидера, борьба с наркоторговлей нуждается в развитии производства продовольствия на полях Колумбии. «Если бы крестьянство имело плодородные земли, в США экспортировалось бы меньше кокаина, а отток людей, спасающихся от нищеты, жажды и страданий в Южной Америке, уменьшился бы в направлении Соединённых Штатов», — приводит El Tiempo слова Петро.